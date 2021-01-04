РИАМО - 4 янв. Новогодние каникулы хочется провести активно и с пользой, но также не стоит забывать о безопасности детей, есть несколько правил, чтобы провести праздники без последствий, сообщила РИАМО врач-педиатр Талдомской больницы Светлана Смазнова.

«Не оставляйте ребенка в квартире без присмотра. Не ставьте его на подоконник, закрывайте балконную дверь. В зимние праздники на улицах и в общественных местах много людей, существует большая вероятность заболеть. Соблюдайте все меры защиты: используйте маски, перчатки и дезинфицирующие средства», - сказала Смазнова.

Она подчеркнула, что после возвращения домой с улицы нужно обязательно помыть руки с мылом.

Врач подчеркнула, что ребенку нельзя самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Также не следует запускать петарды и фейерверки в направлении людей и не давать ребенку держать в руках горящие предметы.

«Напомните ребенку основные правила поведения на дороге: переходить дорогу только на зеленый свет светофора, посмотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги-направо. Научите детей правильно вести себя на железнодорожном полотне: переходить пути только в специально оборудованном месте», - добавила педиатр.

По ее словам детям также слетает объяснить, что нельзя переходить дорогу перед идущим поездом. Следует использовать браслеты, значки, школьные портфели, рюкзаки, а также верхнюю детскую одежду со светоотражающими вставками.

Кроме того, стоит помнить о правилах безопасности при катании с горок. С малышом не нужно идти на оживленную горку, где катаются дети старшего возраста.

«Если ребенок уже катается на разновозрастной «оживленной» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь. Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог», - отметила Смазнова.

Она также напомнила об опасности самолечения. При плохом самочувствии ребенка следует обратиться к специалистам.