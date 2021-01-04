РИАМО - 4 янв. В течение часа в понедельник в Москве выпало порядка 10% от месячной нормы осадков, в ближайшие дни в столице не ожидается обильных осадков, сообщил в понедельник РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

Он уточнил, что, по предварительным данным, в течение часа снегопад принес в город почти десятую часть от месячной нормы осадков. Кроме того, после снегопада сугробы подросли примерно на 4 сантиметра.

«В общей сложности с 13:50 до 15:00 - <...> около 3-4 миллиметров (осадков выпало - ред.)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни осадки ослабеют и будут незначительными.

Синоптик уточнил, что месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.