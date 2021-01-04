РИАМО - 4 янв. Дорожники Подмосковья ликвидируют последствия снегопада, в работах задействовали свыше 1,17 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент местами по области выпало около 2,5 сантиметров снега.

«Ведутся работы по очистке проезжей части на основных региональных вылетных дорогах, проездах по маршрутам общественного транспорта. Главный приоритет дорожных служб - обеспечить безопасный проезд по основным магистралям региона», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что при необходимости будет задействована дополнительная техника.

Уборка проезжей части высокоинтенсивных дорог ведется спустя 3-5 часов после снегопада, менее интенсивных - спустя 4-5 часов после снегопада.

В понедельник в Подмосковье ожидается снег, из-за мокрого снега до 21:00 объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Условия для гололедицы сохранятся до 08:00 6 января.

Водителей призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах, по возможности пользоваться общественным транспортом.