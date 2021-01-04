РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Рабочие очищают муниципальные дороги микрорайона Лаговский Подольска в круглосуточном режиме, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с обильными снегопадами в микрорайоне Лаговский в круглосуточном режиме работают сотрудники ООО «Эко Надежда» на очистке муниципальных дорог и тротуаров», - говорится в сообщении.

По вопросам очистки дорог жители могут обращаться в территориальный отдел «Лаговский». В частности, можно оставить адреса в комментариях группы территориального отдела в соцсети «ВКонтакте».