РИАМО - 4 янв. На территорию Московского региона начнут поступать холодные воздушные массы, придет похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В нижней части тропосферы воздушные потоки над средней полосой Европейской Россией меняют свою направленность с юго-западной на восточную. Вместе с ними на территорию Москвы и Московской области будут поступать холодные воздушные массы», - говорится в сообщении.

Температура воздуха понизится, но все же останутся немного выше климатической нормы.

В понедельник прогнозируются небольшие осадки — снег, мокрый снег, морось. Максимальная температура в Москве — минус 2 – 0 градусов, по области — минус 5 - 0.

Пятого января ночью местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед. В Москве будет минус 2 – 0 градусов, по области — минус 5 - 0. Днем преимущественно без осадков, в Москве ожидается температура в минус минус 1 – 1, в Подмосковье — минус 4 – 1.

Небольшой снег будет идти 6 и 7 января. 6 января ночью в Москве ожидается от минус 6 до 4 градусов, по области — минус 8 – минус 3. Днем в Москве — минус 5 – минус три, в Подмосковье — минус 7 – минус 2.

Кроме того, 7 января ночью будет минус 8 – минус 6, по области — минус 10 – минус 5. Днем в Москве будет — минус 6 – минус 4, в Подмосковье — минус 8 – минус 3.

С приближением южного циклона, в пятницу и субботу, 8 и 9 января, прогнозируется снег и умеренный северо-восточный ветер.