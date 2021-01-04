РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Жители подмосковного Подольска до 10 января смогут подать заявки на конкурс любительской мобильной фотографии «Icy-icy photo», сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Максимум» с 4 по 15 января 2021 года проводит фотоконкурс мобильной фотографии «Icy-icy photo». Принимаются любые фотографии, связанные с новым годом, рождеством и зимой. Конкурс проводится в 3 этапа: с 4 по 10 января - прием заявок (работы принимаются на электронную почту: maximum_mc@mail.ru); с 11 по 15 января онлайн голосование; 15 января - подведение итогов конкурса», - говорится в сообщении.

На конкурс представляются работы в электронном виде. Принимаются только авторские фотографии с указанием имени автора работы. Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел.

Один участник может заявить не более одной работы.