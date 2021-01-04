РИАМО - 4 янв. После проведения обследования в Подмосковье выявили 14 водоемов, на которых толщина льда достигла критического значения — менее семи сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

При таком значении выходить на лед и рыбачить опасно.

«Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лед», - говорится в сообщении.

Опасно выходить на лед следующих водоемах: река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах поселке Белоомут в Луховицах и в Ступине, Москва-река в Коломне и в Жуковском, река Волга в Дубне, озеро Бельское в Бронницах, озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске, озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске, река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале.