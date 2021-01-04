РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 янв. В Домодедове за сутки выявили 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 4 848 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 1 по 4 января выявили 5921 случай заболевания, из них 1250 - за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 161 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 963 человека. Выздоровели и выписались 117 750 человек», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Домодедове выявили 4848 случае коронавируса.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1428 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровели свыше 117 тысяч человек.

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.