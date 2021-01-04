РИАМО - 4 янв. Известный российский актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передает Федеральное агентство новостей.

«Дочь советского и российского актера Олега Басилашвили сообщила, что ее знаменитый отец попал в больницу», - говорится в сообщении.

За состоянием Басилашвили наблюдают врачи. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он чувствует себя хорошо.

Басилашвили прославился ролью в культовой кинокартине «Служебный роман», а также сыграл множество ролей в театре и в фильмах.

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4 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1428 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровели свыше 117 тысяч человек.

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.