РИАМО - 4 янв. За минувшие сутки в Московской области 1428 пациентов вылечились от коронавируса, с начала пандемии выздоровели свыше 117 тысяч человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 161 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2963 человека. Выздоровели и выписались 117 750 человек», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья рекомендуют при появлении любых симптомов простуды вызывать врача на дом.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.