РИАМО - 4 янв. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 1250 новых случаев заболевания Covid-19, всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 161 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В областных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов РФ, а еще из-за границы.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Еще всю информацию по Covid-19 можно найти на специальном сайте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.