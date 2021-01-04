РИАМО - 4 янв. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Кривандино городского округа Шатура, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 07:36 в понедельник поступила информация о возгорании в жилом доме в городском округе Шатура, деревня Кривандино, улица Центральная, дом 54.

«Есть пострадавший. В 10:08 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 11 человек и три единицы техники.

Третьего января в Подмосковье произошел 51 пожар, было спасено 4 человека. В тушении возгораний участвовали 448 человек и 128 единиц техники.