РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Члены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» из Подольска в понедельник провели первый в 2021 году заплыв в проруби на водоеме Южный, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В программе также был хоровод вокруг елки, чаепитие, баня.

«Мы провели заплыв и встретили 2021 год вместе с клубом босоходов Москвы. Мы собрались в количестве более 20 человек, поплавали и весело провели время. Подобные мероприятия стали уже доброй традицией», - сказала председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

Также любители зимнего плавания устроили совместную фотосессию и записали видеообращение, в котором пожелали всем моржам крепкого здоровья.