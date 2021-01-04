РИАМО – 4 янв. Чтобы не допустить возникновения пожаров, нужно выполнять правила предосторожности при использовании электроприборов, так, монтаж проводки должны проводить только специалисты, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Основной причиной пожаров на сегодняшний день является загрубение электропроводки, люди применяют так называемые холодные скрутки, когда провода от руки соединяют друг с другом», — говорится в сообщении.

Нельзя прокладывать воздушные линии электропередачи и наружную электропроводку над горючими кровлями, навесами и открытыми складами горючих материалов. Электроприборы нельзя использовать в условиях, которые не соответствуют инструкциям предприятий-изготовителей. Помимо этого, нельзя использовать приборы с неисправностями.

Запрещено в целях противопожарной безопасности использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои свойства изоляцией.

Если загорелся бытовой электроприбор, нужно его обесточить. В случае возгорания телевизора нужно сразу выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому надо вывести людей из помещения. Телевизор нужно накрыть плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. В случае, если предыдущие способы не помогли, в отверстие в задней стенке можно налить воду. Если это телевизор с кинескопом, надо стоять сбоку, так как кинескоп может взорваться.

Если загорелись другие электрические приборы или проводка, нужно выключить рубильник, выключатель или электрические пробки и после этого вызывать пожарных.