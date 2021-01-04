РИАМО - 4 янв. С начала 2020 года на территории столицы введены в эксплуатацию свыше 30 корпусов в жилых комплексах для решения вопросов дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Стройкомплекс Москвы в 2020 году, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, выдержал традиционно высокие показатели работы. В прошлом году мы вышли на рекорд по объемам и ввели 33 дома для передачи квартир московским дольщикам», - сказал заммэра столицы по градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, несколько дней назад были даны разрешения на ввод в эксплуатацию семи корпусам ЖК «Спорт Таун» в новой Москве.

Он уточнил, основные вопросы по решению вопросов дольщиков в мегаполисе запланировано закрыть в 2023 году.

«С 2011 года в правах восстановлены более 19 тысяч дольщиков», - добавил заммэра.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что ранее достроили корпуса еще в нескольких жилых комплексах города с долевым участием.

«В 2020 году в правах восстановлены 2,8 тысячи дольщиков. Помимо семи корпусов ЖК «Спорт Таун» также введены дома в проблемном ЖК «Царицыно», корпуса в «Марьино град», в ЖК «Спортивный квартал» и в Sky House», - подчеркнула Пятова.