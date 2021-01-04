РИАМО - 4 янв. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском в понедельник днем задержали и отменили 32 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются девять рейсов. В аэропорту Шереметьево задержано четыре рейса, один отменен. В Домодедове задержали 14 прилетов и вылетов, один рейс отменили.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там задерживаются два рейса, один отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.