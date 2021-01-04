РИАМО - 4 янв. В новогодние праздники в систему-112 поступило около 40 вызовов от жителей региона по поводу происшествий, связанных с пиротехникой, им требовалась помощь службы пожарной охраны и скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

«Как правило, люди пренебрегают специальными местами для запусков пиротехники и правилами пользования пиротехническими изделиями, вследствие чего получают травмы, либо пущенные залпы становятся причинами пожаров», - говорится в сообщении.

По каждому вызову операторы системы-112 организовали оперативное реагирование экстренных служб.

Жителям региона напомнили, что пиротехника относится к весьма опасным увлечениям. Поэтому рекомендуется покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. Также важно следить за тем, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а еще за тем, чтобы срок годности изделия не истек.