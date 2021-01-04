РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В городском округе Люберцы в этом году планируют построить и ввести в эксплуатацию три новых школы и одну пристройку более чем на 4 тысячи учеников, а также два садика - каждый на 350 мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году мы введем в эксплуатацию три новых школы и одну пристройку: школу на 1,1 тысячи мест в поселке Мирный, школу на 1,1 тысячи мест – новый корпус школы №28 на улице Вертолетной, школу на 1,5 тысячи мест на Сиреневом бульваре и пристройку на 400 мест для 5-11 классов к школе №59 в деревне Марусино», - сказал Ружицкий.

По его словам, также два дошкольных образовательных учреждения каждое на 350 мест появятся в ЖК «Жулебино парк» и ЖК «Новокрасково».

Он подчеркнул, что создание современных материально–технических условий обучения детей в муниципалитете является одним из ресурсов повышения качества образования.

«Мы ежегодно вводим новые объекты образования, оснащенные самым современным оборудованием. В 2020 году в городском округе Люберцы ввели в эксплуатацию пристройку на 200 мест к Кадетской школе, которая обеспечила функционирование учреждения в односменном режиме, <...> корпус школы №48 в поселке Малаховка. Кроме того, открыты два новых детских сада на 370 мест в микрорайоне Зенино и на 360 мест в поселке Мирный», - уточнил Ружицкий.

Он отметил, что в системе образования городского округа в настоящее время функционирует 88 учреждений образования: 42 школы, где учатся 36 344 школьника, 42 детских сада на 19 120 воспитанников, четыре учреждения дополнительного образования на 7425 детей. Все учреждения работают в штатном режиме с соблюдением мер безопасности.