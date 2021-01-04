РИАМО - 4 янв. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в усиленном режиме обеспечивают безопасность людей, с 31 декабря по 4 января оказана первая медицинская помощь трем пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Также благодаря профилактической работе не допущено гибели людей в зонах ответственности поисково-спасательных станций.

«Дежурные смены спасателей за три дня нового года осуществили 454 патрулирований зон ответственности поисково-спасательных станций и провели 1183 профилактические беседы с людьми, отдыхающими на водных объектах столицы», - говорится в сообщении.

По громкоговорителям было транслировано 483 объявления о правилах безопасности на водоемах зимой. В рамках патрулирования спасатели проверяют наличие знаков, которые предупреждают об опасности выхода на лед.

Безопасность запуска салютов в новогоднюю ночь в городе обеспечивали дежурные смены ПСС «Крымский мост» (в районе Кремля), «Пансионат» (пляж озера Школьное) и «Кожухово» (акватория Москва-реки в на юго-востоке города).

В рамках месячника безопасности спасатели особое внимание уделяют детям до 14 лет, которые гуляют на водоемах без присмотра взрослых. Всего было проведено 1407 рейдов и выявлено 938 детей, которых вывели на берег и передали родителям.

«В декабре 2020 года сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасено два человека и оказана первая медпомощь трем пострадавшим. Дежурные смены спасателей около 5 тысяч раз патрулировали зоны ответственности поисково-спасательных станций, в том числе 43 раза с участием сотрудников полиции», - уточняется в материале.

Еще спасатели провели 12 370 профилактических бесед с отдыхающими на водных объектах мегаполиса, через громкоговорители транслировали 4741 объявление о правилах безопасности на водоемах в зимой, а также обеспечили безопасность шести мероприятий в городе.