РИАМО - 4 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, передает Газета.ru.

«Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.

Предложения российское правительство должно представить до 1 февраля.

Ранее во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым национальный лидер отмечал, что к вопросу индексации необходимо вернуться.​

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