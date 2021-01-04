РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В доме номер 9 на улице Дружбы в одной из квартир произошла утечка горячей воды, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

«Третьего января в 17:14 поступила заявка от консьержа по адресу: Люберцы, улица Дружбы, дом 9, подъезд 5 об утечке ГВС в квартире № 348. В 17:35 аварийная бригада УК «Самолет-Сервис» приступила к работе. При осмотре было обнаружено, что после вмешательства жителя квартиры в инженерные коммуникации ГВС на полотенцесушителе сорвало кран»,- сказал собеседник.

Он добавил, что в 17:40 стояк ГВС перекрыли и заменили вводный кран на нем. Уже в 19:20 его запустили.

В следствии залива семи этажей два лифта автоматически были отключены. Отключено электричество в пяти подъезде на нескольких этажах до полного высыхания электрощитов.

«Четвертого января в 10:17 запущен грузовой лифт», - уточнил собеседник.

В итоге были залиты квартиры №№ 342, 336, 330, 324, 318, 312, 303. Жильцы не пострадали.

На сегодняшний день УК «Самолет-Сервис» организованы работы по сушке электрощитовых на залитых этажах. К концу дня планируется возобновить электроснабжение.

«Данная ситуация находится на контроле администрации городского округа Люберцы», - заключил собеседник.