РИАМО - 4 янв. На 15% уменьшились расходы на обслуживание и ремонт подвижного состава метро Москвы с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Это произошло благодаря модели, по которой мы покупаем вагоны метро, трамваи, электробусы и частично автобусы, — по контракту жизненного цикла. Общественный транспорт в Москве обслуживают и ремонтируют сервисные компании в течение определенного времени (в метро, например, это 30 лет)», - сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что компании несут полную ответственность за исправность состава. Более того, производитель отвечает за поломки и дефекты, из-за которых вагон не выходит на линию.

В столичной подземке за счет такой модели сэкономили более 4,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день сервисная компания следит за состоянием свыше 3,2 тысячи вагонов более чем в половине всех депо метрополитена.