РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец на новогоднем фестивале глава муниципалитета Владимир Ружицкий раздел детям мандарины, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В парке на площади для народных гуляний в понедельник проходит фестиваль «Новогодний мандарин 2021».

«Уважаемые жители Люберец, я вас всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю счастья, добра, тепла и мира в ваших семьях. А непременным атрибутом Нового года являются мандарины, поэтому мы решили провести такой замечательный фестиваль», - сказал Ружицкий.

Он раздал детям и взрослым мандарины.

На фестивале выступают творческие коллективы городского округа. Аниматоры в костюмах новогодних персонажей проводят для детей интерактивную программу с играми и танцами. Для детей постарше проходят спортивные эстафеты. Работает ярмарка.