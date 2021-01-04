РИАМО - 4 янв. В жилом комплексе «Саларьево парк», который расположен на территории новой Москвы, застройщику выдано разрешение на ввод пяти корпусов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В конце декабря получены разрешения на ввод пяти корпусов в ЖК «Саларьево парк»: 18, 19, 21, 22 и 23. Спорные моменты по данному объекту в новой Москве успешно урегулированы, и соответствующие разрешительные документы подписаны застройщику», - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что дольщики данного жилого комплекса в 2021 году начнут получать ключи от квартир.

«Всего пять введенных в эксплуатацию жилых корпусов в ЖК «Саларьево парк» рассчитаны на 2428 квартир. Теперь граждане, инвестировавшие средства в их строительство, в ближайшее время смогут получить ключи от приобретенного жилья», – подчеркнула Пятова.