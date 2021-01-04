РИАМО - 4 янв. В московской подземки средний возраст поездов с 2010 года снизился в 1,5 раза — с 22,5 лет до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Благодаря активному обновлению поездов средний возраст поездов Московского метро с 2010 года снизился с 22,5 лет до 15. А по темпам обновления подвижного состава Московский метрополитен — номер один в мире», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В Московский метрополитен поступил 45-й поезд нового поколения «Москва-2020». В этом году столица получит 337 новых вагонов.

Кроме того, планируется полностью обновить составы на Кольцевой линии метро.

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