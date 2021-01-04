РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В подмосковных Люберцах на Зенинском шоссе автомобиль врезался в отбойник, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.
Дорожная авария произошла поздно вечером 3 января.
«На Зенинском шоссе машина въехал в отбойник. Ночью дорога была перекрыт из-за ДТП»,- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что о состоянии водителя и пассажиров данного авто неизвестно.
Получить оперативный комментарий от пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое» на момент публикации материала не удалось.
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