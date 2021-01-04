РИАМО - 4 янв. По данным торгов Индекс Мосбиржи увеличился на 1,33%, в пике он достиг 3332,79 пункта и обновил свой исторический максимум, сообщает ТАСС.

Кроме того, индекс РТС вырос на 3,41% и составил 1434,71 пункта.

«К 12:04 индекс Мосбиржи находился на уровне 3335,67 пункта (плюс 1,42%), индекс РТС - 1436,84 пункта (плюс 3,86%)», - говорится в сообщении.

Еще цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,78% и составила53,24 доллара за баррель. А также стоимость нефти WTI выросла на 2,47% и составила до 49,83 доллара за баррель.​​