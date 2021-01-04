РИАМО - 4 янв. В столичный метрополитен поступил 45-й поезд нового поколения «Москва-2020» - 25-й новый поезд на Кольцевой линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В текущем году столичная подземка получит 337 новых вагонов — 44 поезда «Москва-2020».

«Планируем, что 105 из них пойдут на Кольцевой линии, остальные 232 выпустим на Калужско-Рижскую линию и Большую кольцевую», - сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В этом году планируется обновить все поезда на Кольцевой линии столичной подземки.

Также ожидается поставка 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам. Еще более 800 новых автобусов должны купить частные перевозчики.

Как выглядит новый поезд «Москва‑2020»>>