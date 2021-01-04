РИАМО - 4 янв. ​По итогам этого года инфляция в России может составить 3,6%, а ее максимальные значения ожидаются в I квартале, пишет в понедельник газета «Известия».

Прогнозы сделали ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств. Их мнение также укладываются в диапазон ожиданий Центробанка. Так, по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021 году будут зафиксированы в промежутке от 3,5 до 4%.

«Однако эксперты предупредили: инфляция, которую фактически ощутят россияне, окажется значительно выше», - говорится в сообщении.

В то же время, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в 2021 году сдерживать динамику цен будут карантинные ограничения, из-за которых экономическая активность и потребительский спрос окажутся ниже привычных значений. Будут преобладать дезинфляционные факторы, темп роста стоимости потребкорзины по его итогам составит 3,7%.

В период с января по февраль инфляция будет выше всего.​