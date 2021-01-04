РИАМО - 4 янв. Жителей столицы пригласили на онлайн-экскурсию по Музею воды АО «Мосводоканал», ее провела заведующая музея Оксана Божнева, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ).

Видеоролик об истории водоснабжения Москвы опубликовали на YouTube-канале КГХ. Ведущая рассказала, когда в столице появился первый централизованный водопровод, для чего строились акведуки и почему в XIX веке от них решили отказаться.

«Наглядно – с помощью макетов и схем – зрителям расскажут, как был устроен водопровод в Свибловой башне (сейчас Водовзводная) Московского Кремля и для чего там использовалась конная тяга, где располагались первые пожарные колодцы, как в наше время работают станции водоподготовки и из каких этапов состоит процесс очистки природных вод», - говорится в сообщении.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке.

Музей воды АО «Мосводоканал» работает с 1993 года. Это первый в России центр, посвященный воде. Здесь представлены исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы процессов очистки воды.

Сейчас музей продолжает работу в онлайн-режиме, так как до 15 января в Москве временно закрыты музеи и выставки. С апреля 2020 года сотрудники музея записали циклы видеолекций «Прогулки по Музею воды» и «История водоснабжения», которые доступны на страницах АО «Мосводоканал» в соцсетях и на YouTube-канале «Официальный «Мосводоканал».