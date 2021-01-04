РИАМО - 4 янв. В этом году на участках Московских центральных диаметров планируют подготовить к пуску порядка 20 остановочных пунктов, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На МЦД у нас очень активно ведутся работы по всем направлениям. <...> Мы в этом году примерно 20 остановочных пунктов планируем подготовить к пуску на всех участках МЦД», - рассказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время от площади трех вокзалов в сторону Курского вокзала ведутся работы по строительству дополнительных путей. Возводятся дополнительные эстакады, монтируются мостовые переходы.

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