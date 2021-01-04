РИАМО - 4 янв. В этом году планируют запустить движение по участку Северо-Восточной ходы от Ярославского до Дмитровского шоссе в Москве, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что власти города постараются ввести ряд участков дорог раньше срока.
«Примерно в районе 100 километров мы в среднем будем сдавать», - добавил заммэра.
Строительство СВХ планируют завершить в 2022 году.
Благодаря строительству хорд в мегаполисе разгружаются вылетные магистрали, центральные улицы, Третье транспортное кольцо и МКАД.
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