РИАМО - 4 янв. В этом году планируют запустить движение по участку Северо-Восточной ходы от Ярославского до Дмитровского шоссе в Москве, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году у нас запланировано 72 километра новых дорог. Но я думаю, что мы его перевыполним путем ввода тех объектов, которые были запланированы на 2022 год», - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что власти города постараются ввести ряд участков дорог раньше срока.

«Примерно в районе 100 километров мы в среднем будем сдавать», - добавил заммэра.

Строительство СВХ планируют завершить в 2022 году.

Благодаря строительству хорд в мегаполисе разгружаются вылетные магистрали, центральные улицы, Третье транспортное кольцо и МКАД.

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