РИАМО - 4 янв. В ближайшие месяцы на стройплощадки новых станций метро выйдут до 30 тысяч рабочих, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас порядка 12 тысяч у нас уже занято на строительстве объектов метрополитена. <...> Плавно будем разворачивать до 30 тысяч в течение ближайших месяца-полутора», - сказал Бочкарев.

По его словам, мобилизация на всех строительных объектах города Москвы началась со 2 января. Большая часть метростроевцев занята на объектах БКЛ.

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