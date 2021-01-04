РИАМО - 4 янв. Завершить работы на станциях «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии метро планируют в ближайшие два месяца, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы заканчиваем строительство полностью.<...> Сами станции готовы 100%. Уже полностью вымыты, вычищены. <...> Запуск будет в ближайший месяц-полтора-два», - сказал Бочкарев.

По его словам, сейчас на станциях ведутся пуско-наладочные работы.

На западном участке Большой кольцевой линии подземки будут четыре станции: «Карамышевская» (проектное название «Улица Народного Ополчения»), «Мневники» (бывшая «Карамышевская»), «Терехово» (ранее называлась «Мневники») и «Кунцевская».

Станция «Карамышевская» находится рядом с пересечением проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Станция «Мневники» расположена вблизи Карамышевской набережной на территории Мневниковской поймы.

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