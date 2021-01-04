РИАМО - 4 янв. Рабочие преступили к отделочным работам на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Ведется проходка большими десятиметровыми щитами. <...> Приступаем уже фактически к подготовительным работам по отделке станции. <...> Уже начинаем отделочные работы, частично», - сказал Бочкарев.

Сдать в эксплуатацию станцию БКЛ «Кленовый бульвар» планируют в 2022 году.

Заммэра добавил, что станцию «Кленовый бульвар» намерены сдать вместе с другими станциями восточного участка БКЛ.

«У нас восточный участок (БКЛ - ред.) запланирован был на 2023 год. Но мы его сдвигаем на 2022. Ускоряем работы. Планируем в 2022 году завершить строительство и подготовить к запуску», - подчеркнул Бочкарев.

По его словам, в 2021 году планируют завершить строительство 11 станций и 28 километров Большой кольцевой линии метрополитена.

«Работы развернуты на всех участках. И в этом году мы завершаем полностью проходку всех тоннелей на Большой кольцевой линии», - добавил Бочкарев.

Он уточнил, что завершить основную проходку тоннелей Большого кольца подземки планируют весной 2021 года.

Станция «Кленовый бульвар» находится на восточном участке БКЛ в районе Нагатинский Затон. Она строится вдоль Коломенской улицы, возле пересечения с Кленовым бульваром, а также рядом с территорией музея-заповедника «Коломенское».

В дизайн-проект станции вошли элементы традиционных орнаментов и народных ремесел. Вестибюли украсят точечными светильниками. Кроме того, освещение павильонов планируют выполнить с помощью маленьких лампочек, которые образуют эффект сверкающих капель дождя.

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