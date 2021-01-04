РИАМО - 4 янв. За минувшие сутки в Москве умерли 74 пациента с коронавирусной инфекцией, всего в городе скончались 11 507 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

«В Москве за сутки выявлен 3591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в мегаполисе выявили 828 570 случаев Covid-19, врачи вылечили 652 324 человек.

Ранее в РПЦ попросили пожилых людей воздержаться от посещения храмов на Рождество. Для верующих будут организованы прямые трансляции.

Рождественские богослужения в Москве будут проведены с соблюдением всех требований против распространения коронавирусной инфекции. Из храма Христа Спасителя сделают трансляцию богослужения.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.