РИАМО - 4 янв. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6401 пациента, всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 652 324», - говорится в сообщении.

При любых симптомах ОРВИ москвичам рекомендуют оставаться дома и вызвать врача.

Всего в мегаполисе зарегистрировали 828 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.