РИАМО - 4 янв. В столице в прошлом году построили новые дороги, открыли новые станции метро, появились школы и детские сады, отремонтировали поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«2020-й прошел под знаком борьбы с коронавирусом. Однако не пандемией единой жила Москва в уходящем году. Было сделано много хорошего, а новые станции метро, дороги, развлекательные центры, школы и поликлиники будут хорошо служить многим поколениям москвичей», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он напомнил, что весной этого года в столице полностью открыли Некрасовскую линию подземки. А в декабре ее продлили до станции «Электрозаводская». Станциями «розовой» ветки с момента запуска воспользовалось свыше 30 миллионов человек.

По его словам, на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях столичной подземки появились поезда нового поколения «Москва-2020». В мегаполис в ближайшие годы поставят еще свыше 1 тысячи вагонов данного состава, тогда доля современных моделей в вагонном парке города поднимется до 80%. Столица будет иметь самый молодой подвижной состав по сравнению с европейским и американским метро.

«2020 год стал прорывным в развитии инфраструктуры наземного метро - МЦД. Вместе с РЖД и Правительством Московской области мы открыли 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах», - добавил Собянин.

Он уточнил, что на МЦД возвели вокзалы с навесами и современными пассажирскими терминалами, там оборудовали эскалаторы и лифты.

Столичный градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день несколько десятков станций МЦД строятся, часть из них планируют открыть в этом году.

Мэр добавил, что за 10 лет в городе построили свыше 1 тысячи километров дорог, при этом доля перегруженных участков трасс уменьшилась на 18%, а среднее время поездки снизилось на 9 минут. В этом году в городе построили 115 километров дорог.

«После десятилетий запустения вновь принимает москвичей и гостей столицы отреставриро-ванный Северный речной вокзал – речные ворота столицы и жемчужина архитектуры 30-х годов. За два с небольшим месяца пассажирской навигации в сентябре-ноябре от причалов Северного речного вокзала ушли в путь около 1,4 тысячи рейсов», - отметил Собянин.

По его словам, наиболее популярными направлениями стали Плес, Углич, Тверь и Санкт-Петербург. На речных трамвайчиках прокатились более 70 тысяч человек.

Кроме того, в городе открыли крупный тематический парк развлечений «Остров мечты», несколько тысяч москвичей переехали в рамках городской программы реновации. Еще в мегаполисе продолжились работы по реконструкции поликлиник, всего будут обновлены 137 медучреждений, уточнил мэр.

Он добавил, что в городе в прошлом году запустили цифровой сервис RUSSPASS, в котором собрали услуги и предложения для самостоятельных туристов. Кроме того, в 2020 году кластер I.Moscow стал полноценной экосистемой, в которой происходит взаимодействие инновационных предприятий. Там зарегистрировались свыше 19 тысяч организаций столицы и из других регионов РФ.

«Хватит лить слезы»: москвичи о том, как им повезло в 2020 году>>