РИАМО - 4 янв. За минувшие сутки в столице выявили 3591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Москве зарегистрировали 828 570 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В 84 регионах РФ за минувшие сутки выявили 23 351 новый случай Covid-19. При этом в 11,2% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зарегистрировали 482 смерти, полностью выздоровело 21 154 человека.

С понедельника в Москве открыли открылась вакцинация для работников банковского и финансового сектора, а также сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Пройти вакцинацию в столице можно в 70 пунктах в городских поликлиниках каждый день с 08:00 до 20:00. На новогодних каникулах они также работают.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.