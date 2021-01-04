РИАМО - 4 янв. С 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года на единый номер службы спасения «112» в Московской области поступило порядка 150 тысяч обращений, каждый вызов был принят операторами своевременно, на все обращения оперативно отреагировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

По его словам, отмечается прирост числа вызовов по всем экстренным службам. Больше всего вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи и полиции.

«Кроме того, в этот период в два раза увеличилось количество справочных вызовов от жителей и гостей региона. В среднем на номер «112» поступает порядка 2 тысяч справочных вызовов, в новогодние праздники количество таких обращений выросло до 4,5 тысячи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что граждане консультируются по вопросам вызова врача на дом, спрашивают про телефон региональной информационно-справочной службы «122», телефон колл-центра губернатора Московской области, номер телефона муниципальных служб.

В мобильном приложении системы-112 Подмосковья «112 МО» также есть возможность вызвать врача на дом, отправив обращение в необходимое медучреждение. Нужно лишь указать свой номер медицинского полиса. После приложение предложит выбрать ближайшую поликлинику, а также дату и время приема.

Система-112 Московской области заработала в июне 2015 года. В ней работает свыше 3,6 тысячи специалистов. По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.

За все время работы операторы приняли и обработали более 46,5 миллиона вызовов.

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