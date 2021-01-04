РИАМО - 4 янв. На территории столицы и Подмосковья до 6 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за налипания мокрого снега, гололеда «желтый» уровень объявили в регионе до 21:00 4 января, из-за гололедицы – до 08:00 6 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской, Костромской и Воронежской областей.

В Московском регионе в понедельник будет облачно. Прогнозируются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 2 – 0 градусов.

Пятого января ожидается облачная погода, местами небольшой снег, гололедица. Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ожидается от минус 3 до минус 1 градуса.

В регионе 6 января похолодает до минус 5 – минус 3 градусов. Будет облачно, гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер не изменится.

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