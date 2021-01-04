РИАМО - 4 янв. В случае возникновения пожара в квартире следует немедленно вызвать пожарных, в сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы», - говорится в сообщении.

Если случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, следует постараться его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит.

Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому нужно постараться сразу же вывести из помещения людей. Следует накрыть телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, нужно плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Важно уплотнить дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Если стало понятно, что ликвидировать возгорание своими силами не удасться, то следует немедленно уходить. Нужно взять документы, деньги и покинуть квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - нужно спасаться через балкон. Самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут человека быстрее.