Провести длинные январские праздники активно и нескучно можно, не покидая Московский регион. В подмосковных центрах туризма найдутся развлечения на любой вкус – уникальные музеи, старинные храмы и кремли, живописная природа, зимний спорт, аутентичные угощения и экофермы. Обозреватель РИАМО выбрала семь подмосковных городов с уникальными достопримечательностями и интересными зимними активностями.

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Клин: хаски и елочные игрушки

Отправиться за атмосферой праздника стоит в подмосковный Клин, который заслуженно считают самым новогодним городом региона. Здесь работает крупнейший в стране музей елочных игрушек «Клинское подворье». Гостям не только расскажут, как творили стеклодувы в прошлом и как делают игрушки сейчас, но и предложат поучаствовать в мастер-классе по созданию собственного новогоднего шара. Самые любопытные могут записаться на экскурсию на фабрику игрушек «Елочка» в Высоковске.

В Клину также стоит посетить дом-музей великого композитора П.И. Чайковского, где проводят рождественские экскурсии и показывают сказочные спектакли для детей. В январе в репертуаре – классический «Щелкунчик» и музыкальная сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой «Волшебная сила».

Любителей активного отдыха заинтересует зимняя рыбалка в «Клинском заозерье» в районе деревни Тетерино и катание на ледяных горках в Сестрорецком парке. А еще здесь можно пообщаться с озорными и дружелюбными хаски и прокатиться в настоящей собачьей упряжке в питомнике «Из варягов».

Не забудьте также полюбоваться историческими достопримечательностями – туристов ждут в доме-музее А.П. Гайдара, усадьбе Демьяново и Успенском храме.

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Коломна: русский фастфуд и медовуха

Увидеть древний кремль, попробовать пастилу и посетить сразу несколько уникальных музеев можно Коломне – в музейной столице Подмосковья найдется практически все.

Начать путешествие стоит с осмотра Коломенского кремля, построенного еще в XVI веке. До наших дней сохранились семь башен и два участка стен. Рядом с кремлем работает музей «Калачная», посвященный первому русскому фастфуду. Затем можно полюбоваться на храм в честь Воздвижения Креста Господня, построенный в псевдорусском стиле, он находится на территории Брусенского женского монастыря.

Чтобы согреться после прогулки, загляните в музей «Коломенская пастила». Здесь можно узнать интересные факты о городе, посетить музейное представление «Чаепитие по Федору Михайловичу Достоевскому» и попробовать настоящую пастилу. Еще один «вкусный» музей – «Тайны коломенской медувуши». Здесь гостей проведут по погребам старинной купеческой усадьбы и угостят вкуснейшим сбитнем и медовухой.

Также в Коломне работают музеи, посвященные трамваям, старинным музыкальным инструментам, советским игрушкам, самовару и даже душистому мылу. А если хочется окунуться в атмосферу СССР и тут же попасть на выставку современного искусства, то загляните в «Арткоммуналку» – музей Венедикта Ерофеева.

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Волоколамск: Библия, Дали и кремль

Туристы, решившие отправиться в старейший город Московской области, смогут прикоснуться к артефактам сразу нескольких исторических эпох.

Волоколамский кремль со старинными постройками XV века сохранился лучше других своих собратьев в регионе. В комплекс входят Воскресенский и Никольский соборы, а также колокольня в пять ярусов, с которой открывается вид на весь город.

Ценители храмовой архитектуры и верующие смогут посетить Иосифо-Волоцкий монастырь близ села Теряево, датируемый XV– XVII. Визитная карточка обители – Петропавловский храм с богатым декором. А еще здесь работает единственный в России Музей Библии. Среди экспонатов – Библия с рисунками Сальвадора Дали.

Почувствовать себя знатным дворянином и окунуться в атмосферу XVIII века можно в селе Ярополец, где расположена уютная усадьба Гончаровых – ее красота в свое время поразила Екатерину II.

А если хочется больше узнать об истории Великой Отечественной войны, то отправляйтесь в интерактивный музей имени Героев-панфиловцев в деревне Нелидово. Закрепить впечатления можно, остановившись у впечатляющего мемориального комплекса в честь 28 Героев-панфиловцев.

Солнечногорск: Лермонтов, Блок и киносъемки

Получить множество разных впечатлений за короткий срок туристы смогут в Солнечногорске. Их ждут вдохновляющая природа, блоковские и лермонтовские места и удивительные декорации киногорода.

Отправляйтесь в усадьбу Середниково, чтобы узнать о детстве Михаила Лермонтова и почувствовать себя героем кино – именно здесь снимали такие картины, как «Бедная Настя», «Закрытая школа» и «Адмирал». Здесь же можно устроить тематическую фотоссесию – на территории усадьбы сохранились декорации в стиле английского города 18 века, которые возвели для съемок в 2010 году. Киногород «Пилигрим Порто» может похвастаться стилизованными тавернами, губернаторским дворцом, тюрьмой и пиратским фрегатом.

Увидеть, где Александр Блок написал свои лучшие произведения, и проникнуться дворянским бытом можно в усадьбе Шахматово. Музей-заповедник был детально восстановлен после пожара в начале XX века.

Жемчужина Солнечногорска – озеро Сенеж, вдохновлявшее многих художников. Здесь можно не только прогуляться и насладиться живописными видами, но и заняться зимней рыбалкой. А еще на берегу озера работает историческая гостиница – Дом отдыха художников «Сенеж».

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Звенигород: виды Швейцарии и русские десерты

официальное сообщество музея в социальной сети "ВКонтакте"

Тем, кто соскучился по путешествиям в Европу, прямая дорога в Звенигород, который называют русской Швейцарией за живописные окрестности.

Начать осмотр Звенигорода стоит с посещения белокаменного Саввино-Сторожевского монастыря конца ХIV века, в который любили заезжать многие русские цари. Недалеко от монастыря расположен скит Саввы Сторожевского – раньше здесь была пещера, где жил святой, а сейчас открыт храм и бьет источник.

В Звенигороде кремль сохранился лишь частично – для посещения доступны земляные валы и удивительной красоты белокаменный Успенский собор, построенный на рубеже ХIV– ХV веков. Его расписывал Андрей Рублев.

Подкрепиться после осмотра достопримечательностей можно в Музее русского десерта. Здесь угощают сладостями, приготовленными по старинным рецептам, например, гурьевской кашей из печи и яблочной пастилой.

Недалеко от города, в деревне Дунино, расположена дом-музей Михаила Пришвина. Атмосфера старой дачи, еловый лес и роскошные виды не оставят равнодушными гостей.

Любителям отдыха на свежем воздухе в Звенигороде предлагают покататься на лыжах по Ершовской трассе или отправиться на экскурсию по заповедному лесному массиву. Здесь же можно заглянуть в музей биостанции МГУ и увидеть чучела редких животных и образцы птичьих гнезд.

Можайск: домики хоббитов и русская готика

В Можайске найдется множество интересных мест и развлечений – можайское «море», то самое Бородино, свой «Хоббитлэнд», конные клубы и конное ранчо.

На месте древнего кремля возвышается Ново-Никольский собор в псевдоготическом стиле – от самого кремля же остались только земляные валы и фрагменты стен. Также достоин внимания Лужецкий Ферапонтов монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского. Недалеко от монастыря бьет святой источник и установлены купели.

Тем, кто ни разу не был на Бородинском поле, стоит попасть в одноименный музей-заповедник. Помимо самого легендарного поля сражений здесь находится Спасо-Бородинский женский монастырь, дворцово-парковый ансамбль в селе Бородино и дом-музей игуменьи Марии.

В деревне Доронино туристам предлагают окунуться в атмосферу XIX века и Отечественной войны 1812 года. В программе – аутентичные костюмы, блюда из русской печи и старинные развлечения.

В Можайске особенно понравится любителям верховой езды. На ранчо «Аванпост» проводят костюмированные фотосессии и устраивают прогулки в стиле псовой охоты XIX века. Покататься по историческим местам можно с клубом «Бородинский хутор».

Детям точно захочется прокатиться с горки на Соборной горе недалеко от кремля, пообщаться с животными на экоферме «Ваньково» и пожить в домиках хоббитов в необычном эко-отеле «Хоббитлэнд».

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Истра: Брейгели, снегоходы и пармезан

Истра в этом сезоне станет центром притяжения для поклонников искусства, ведь здесь проходит выставка младших Брейгелей. В музейно-выставочном комплексе (МВК) «Новый Иерусалим» можно познакомиться с нидерландской живописью золотого века – работами Питера Брейгеля Младшего (Адский), Яна Брейгеля Старшего (Бархатный) и Яна Брейгеля Младшего, а также их современников – голландских и фламандских живописцев.

С 6 по 8 января здесь же пройдет фестиваль «Мастерская Рождества», где можно купить фермерские продукты к праздничному столу, отправить поздравительные открытки из мобильного пункта «Почты России» и поучаствовать в мастер-классах. На территории МВК появится целый городок фермеров и ремесленников, гончаров, кузнецов и художников. Гурманы смогут захватить с собой из Истры знаменитый русский пармезан от Олега Сироты.

По соседству с музеем расположен уникальный Ново-Иерусалимский монастырь, задуманный патриархом Никоном как подобие Святой Земли – Русская Палестина. Здесь туристы и паломники увидят и копию знаменитого храма Гроба Господня, и свой Гефсиманский сад, и реку Иордан (Истру).

Зимних активностей в Истре тоже предостаточно. Популярно местное развлечение – катание на снегоходах по замерзшей глади Истринского водохранилища. Любителям беговых лыж тоже есть где развернуться – в центре «Зорино» устраивают лыжные гонки, а начинающие горнолыжники могут потренироваться на местных базах с небольшими склонами, например, «Лужки клуб» и «Манихино».

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