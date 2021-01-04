РИАМО - 4 янв. В Москве парки подготовили для горожан разнообразную онлайн-программу к Рождеству, все желающие могут посмотреть видеолекции и концерты, поучаствовать в мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В музее-усадьбе «Кусково» расскажут о фаянсовой фабрике «Алуминиа». Ее основали в 1863 году инженер А. Шиотт и руководитель производства В. Эдвардс. Лекцию посвятят изделиям фабрики из коллекции музея. <…> Видео опубликуют 6 января в 15:00 на YouTube-канале музея», - говорится в сообщении.

В школе юного археолога Бабушкинского парка подготовили лекцию для детей от пяти лет об истории празднования Рождества. Она пройдет 6 января. Также на ней можно будет поиграть в традиционные рождественские игры. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

Парк «Северное Тушино» 6 января в 12:00 приглашает всех желающих сделать рождественскую открытку из бумаги. Для этого перед началом мероприятия нужно приготовить белую и цветную бумагу, клей и ножницы. Мастер-класс проведут в аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Таганский парк проведет в своих аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram 7 января в 12:00 мастер-класс по созданию рождественского ангела. Участникам нужно приготовить фатин, теннисный шар, бисер, декоративную ленту, нитки и иголку.

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» приглашает на видеолекцию об истории и архитектурных особенностях церкви Влахернской иконы Божией Матери. Ее разместят 7 января в 16:00 на страницах музея-заповедника в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Онлайн-концерты подготовили парки «Фили» и Лианозовский. На YouTube-канале парка «Фили» 7 января в 16:00 можно будет увидеть выступления групп «Ярилов зной» и «Талица», Павла Фахртдинова и других. 7 января в 18:00 в аккаунтах Лианозовского парка в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram разместят запись выступления артистов образцового эстрадного театра «Альт».

Кроме того, праздничные онлайн-программы подготовили столичные библиотеки, музеи и культурные центры.

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