РИАМО - 4 янв. В России в силу вступил приказ министерства просвещения страны о том, что выпускники не будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку, пишет газета «Известия».

В 2012 году в стране утвердили федеральный образовательный стандарт для среднего общего образования. По нему выпускникам нужно было бы обязательно сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Планировалось, что обязательным он станет с 2022 года. В августе этого года приняли решение об отказе от данного решения.

«Обязатeльными в прикaзе знaчатся тoлько ЕГЭ по русскoму языку и матемaтике. Инoстранный язык пoпал в списoк предметoв, которые выпускники сдaют по выбoру», - говорится в сообщении.

Также российские выпускники могут сдать по выбору физику, химию, информатику, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, родной язык и родную литературу.​