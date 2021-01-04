ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным в РФ
ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным в РФ
сайт мэра Москвы
РИАМО - 4 янв. В России в силу вступил приказ министерства просвещения страны о том, что выпускники не будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку, пишет газета «Известия».
В 2012 году в стране утвердили федеральный образовательный стандарт для среднего общего образования. По нему выпускникам нужно было бы обязательно сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Планировалось, что обязательным он станет с 2022 года. В августе этого года приняли решение об отказе от данного решения.
«Обязатeльными в прикaзе знaчатся тoлько ЕГЭ по русскoму языку и матемaтике. Инoстранный язык пoпал в списoк предметoв, которые выпускники сдaют по выбoру», - говорится в сообщении.
Также российские выпускники могут сдать по выбору физику, химию, информатику, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, родной язык и родную литературу.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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