РИАМО - 4 янв. В последнее время в Москве участились сообщения о мошенниках, которые представляются горожанам сотрудниками «Мосводоканала», они под различными предлогами просят пустить их в квартиру, говорится в сообщении департамента ЖКХ столицы.

«Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир. Компания отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, которые находятся внутри дома, – зона ответственности управляющей организации», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания не проверяет счетчики воды в квартирах. Если жильцам предлагают такие услуги со ссылкой на «Мосводоканал», то это – недобросовестная реклама.

Еще бывают ситуации, когда горожанам предлагают взять воду на анализ. Недобросовестные бизнесмены прибегают к различным уловкам с помощью химических опытов, которые якобы показывают плохое качество воды. Затем они рекомендуют приобрести бытовой фильтр.

«Помните, что сотрудники «Мосводоканала» не занимаются продажей и установкой бытовых фильтров. Наша вода гарантированно высокого качества и не нуждается в дополнительной фильтрации», - уточняется в материале.

Состав водопроводной воды горожане могут узнать на официальном сайте предприятия в разделе «Качество воды в районах Москвы». Данная информация размещается на основании результатов анализов качества воды.

Работников «Мосводоканала» можно отличить по спецодежде с фирменным логотипом, также они имеют при себе удостоверение с фотографией.

При любых сомнениях, что перед вами сотрудник компании, следует позвонить на круглосуточную горячую линию: 8 (499) 763-34-34. А при попытке обмана нужно немедленно обратиться в полицию.