РИАМО - 4 янв. В 2020 году компании-экспортеры Москвы получили от столичного правительства поддержку в виде субсидий и грантов на сумму 500 миллионов рублей, в 2019 году такая поддержка была оказана на сумму 70 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Сумма одобренных за прошлый год субсидий и грантов достигла почти полмиллиарда рублей. Это в семь раз больше, чем в 2019 году. А число компаний, которые получат поддержку, выросло в пять раз. Эффект таких стимулирующих мер не абстрактный, а вполне конкретный», - сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что такие меры помогают бизнесу развиваться, укрепляют экономику и увеличивают поступления в бюджет. Каждый вложенный рубль прибавляет около 200 рублей к общему объему экспорта и приносит 23 рубля налогов.

Субсидии для экспортеров появились в городе в 2019 году. Данная мера позволяет компаниям компенсировать часть расходов для вывода продукта на зарубежные рынки. В прошлом году эту меру расширили. Сейчас компенсируются не только затраты на перевозку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт, в том числе на адаптацию и сертификацию.

Также в Москве можно получить «кешбэк на экспорт». Так, при исполнении любого экспортного контракта предприниматель столицы получает грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 миллионов рублей.

В 2020 году прошло три этапа приема заявок, всего было одобрено одобрено 276 заявок. Самой востребованной мерой поддержки стал «экспортный кешбэк» — его одобрили 154 предприятиям.

Гранты компании могут тратить на самые разные цели, здесь нет никаких ограничений. В основном представители бизнеса используют гранты для закупки нового оборудования, на логистику, зарплаты сотрудников или аренду новых площадей для производства.

Сумма компенсации по экспортным субсидиям зависит от вида трат. Всего предприниматели могут возместить до 50% расходов на реализацию продукции за рубежом, но не более 500 тысяч рублей. Такую поддержку в прошлом году одобрили 47 столичным компаниям. Субсидия на транспортировку товаров в другие страны позволяет компенсировать до 20% стоимости партии. Максимальный размер выплаты — 3 миллиона рублей. Данный вид поддержки одобрили 75 компаниям.

Экспортеры могут получить гранты или субсидии вместе с другими мерами поддержки от властей Москвы.

На подготовку пакета документов для получения поддержки уходит не более трех недель. Дольше всего длится получение банковских выписок — до 10 рабочих дней.