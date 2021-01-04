РИАМО - 4 янв. Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова отметила, что в мире ситуацию с коронавирусом, скорее всего, смогут переломить к концу 2022 года, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», - уточнила Шестакова.

Она добавила, что в середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.

По ее словам, данной ситуации можно будет достичь только при вакцинации жителей и создании действенных препаратов против Covid-19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции, умерли 58 506 человек, выздоровели 2 618 882 пациента.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.