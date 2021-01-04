РИАМО - 4 янв. В деревне Якимовское городского округа Кашира обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в 11:50 3 января.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами отдела полиции городского округа Кашира», - говорится в сообщении.

Изъять и уничтожить снаряд планируют 5 января. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.