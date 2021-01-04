РИАМО - 4 янв. В понедельник в Подмосковье и Москве будет облачная погода, пройдет снег, температура опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит минус 2 - 0 градусов, по области - минус 5 - 0», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погоду в Московском регионе будет определять западный циклон. Прогнозируют рост атмосферного давления, повышенную влажность воздуха. Содержание кислорода в воздухе будет пониженным, скорость южного ветра не превысит 7 метров в секунду.

Метеозависимым людям рекомендуют выполнять указания лечащего врача, принимать успокоительные и контрастный душ.